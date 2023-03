Premium Het beste van De Telegraaf

Man twaalf jaar na liefdesbreuk ook bijna van hypotheek ex af

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een man zit ruim 12 jaar aan de hypotheek van zijn ex vast - en aan haar betalingsproblemen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/Westend61

Amsterdam - Denk heel goed na voor je samen met een partner financiële verplichtingen aangaat. Daar komt een man achter die er in 2011 na een liefdesbreuk mee akkoord ging garant te staan voor de nieuwe woning voor zijn ex en hun kind. Hij heeft er twaalf jaar later eindelijk zicht op dat aan die situatie een einde komt. Ondertussen heeft hij wel negatieve BKR-noteringen omdat zij haar hypotheek niet betaalde en is hij meerdere rechtszaken verder.