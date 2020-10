’Nog één bieder over in strijd om Hema’

De private-equityfirma staat op het punt te beginnen aan exclusieve onderhandelingen met de groep schuldeisers die afgelopen zomer de warenhuisketen in handen heeft gekregen. Daarmee is voormalig Intertoys-eigenaar Alteri afgevallen, melden bronnen, die anoniem willen blijven, aan het FD.

De Telegraaf wist begin juli al te melden dat Parcom zich in de strijd om Hema had gemengd. Lees hier ons profiel van deze potentiële nieuwe Hema-eigenaar:

Parcom is een middelgrote investeringsmaatschappij die voortkomt uit verzekeraar NN. Het private-equityhuis is onder andere eigenaar van Jan Snel, een bouwer van flexibele huisvesting. Van een afgeronde deal is volgens betrokkenen nog geen sprake. Zo moet Parcom eerst boekenonderzoek doen en is de financiering voor de warenhuisketen nog niet rond.

De familie Van Eerd, de eigenaar van Jumbo, doet als minderheidsaandeelhouder mee met het bod van Parcom. De supermarktketen werkt al nauw samen met Hema. Zo verkoopt Jumbo sinds dit jaar leesbrillen, beenmode en andere spullen uit het HEMA-assortiment. Eerder speelde ook voormalig HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn een rol in dit consortium. Dat is nu niet meer het geval, zeggen bronnen.