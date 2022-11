Nederlandse massaclaim op komst voor Twitter: ’Gebruiker stond te koop’

„Miljoenen Nederlanders gebruiken dit soort apps op hun telefoon of tablet”, stelt SDBN. Het gaat daarbij om apps van zeer verschillend pluimage, zoals fitnessapps als MyFitnessPal, datingapps als Grindr en Happn, en spelletjes voor kinderen zoals My Talking Tom. „Gratis bestaat niet in de online wereld. Consumenten betaalden met hun privacy. Jarenlang stonden gebruikers te koop, zonder dat zij daar ooit toestemming voor hebben gegeven.”

Kinderwens

Ook zonder dat iemand ooit twitterde konden Twitter en MoPub via de apps informatie over gebruikers te weten komen, stelt SDBN. De persoonsgegevens en data over bijvoorbeeld seksuele geaardheid, kinderwens of geloofsovertuiging van gebruikers werden door MoPub op de advertentiemarkt gedeeld en vervolgens verder verhandeld. „Dat kon er bijvoorbeeld toe leiden dat je advertenties voor een bepaalde vacature niet kreeg als je zwanger was”, stelt een woordvoerder.

„MoPub en Twitter verzamelden veel meer informatie dan nodig is en overtraden daarmee de belangrijkste wet rondom de bescherming van persoonsgegevens: de AVG. SDBN eist namens de gebruikers onder andere een schadevergoeding. Als Twitter niet bereid is tot een oplossing te komen, begint SDBN hierover in Nederland een rechtszaak. Gebruikers kunnen de rechtszaak gratis steunen door zich aan te melden via jestaattekoop.nl.

Twitter zelf heeft dinsdagochtend nog niet op de claim gereageerd.