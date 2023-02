TomTom voert omzet op, zet rem op verlies

Bekijk ook: TomTom plot nieuwe koers als kaartenmaker

„In het vierde kwartaal steeg de omzet op jaarbasis fors, deels als gevolg van de ontwikkeling van onze producten”, zegt financieel directeur Taco Titulaer in een toelichting op de cijfers. Tomtom stelt dat zijn activiteiten voor de auto-industrie beter hebben gepresteerd dan de auto-industrie in het algemeen. De resultaten zijn beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Beperken

De omzet van TomTom groeide in het vierde kwartaal met 21% naar €139 miljoen. Daarbij wist het op de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf het verlies te beperken. Waar in het laatste kwartaal van 2021 nog een verlies van bijna €39 miljoen de boeken in ging, was dat in het laatste kwartaal van 2022 €9 miljoen.

De consumententak, die onder meer navigatiekastjes maakt, blijft krimpen. De opbrengsten daalden in het vierde kwartaal met 13% naar €21 miljoen.

Over heel 2022 steeg de omzet van TomTom met 6% naar €536 miljoen. Het nettoverlies steeg naar €103 miljoen, tegen de €95 miljoen in 2021.