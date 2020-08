Geluidsnorm nekt Rotterdamse haven

Groei van de haven is niet mogelijk met te strenge geluidsnormen, waarschuwt Rotterdam. Ⓒ foto Roel Dijkstra

ROTTERDAM - De groei van de Rotterdamse haven en woningbouw in de regio komt in de knel als het Rijk geen maatwerk biedt voor nieuwe geluidsnormen. Dat stelt Rotterdam samen met Schiedam, de provincie en het Havenbedrijf in een brandbrief.