Onno Ruding: zure boodschap is onvermijdelijk

Oud-minister Onno Ruding Ⓒ foto Serge LIGTENBERG

Het verschil tussen zijn tijd en nu is groot. Onno Ruding betaalde in de tachtiger jaren negen procent rente over de staatsschuld, nu betaalt de minister van Financiën niks. En toch waarschuwt de prominente CDA’er: laat de schuld niet ongebreideld oplopen. „Je kan niet bij voorbaat zeggen dat burgers helemaal gevrijwaard worden.”