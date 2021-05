Loont werken nog wel? ’Propaganda CBS is levensgevaarlijk’

Een steeds groter deel van ons inkomen gaat op aan vaste lasten. Ⓒ ANP/HH

Er woedt een storm in economenland: zijn inkomens gestagneerd of juist geëxplodeerd? Volgens het CBS groeien onze inkomens harder dan menigeen denkt. Is dat wel zo? „Nu heb je in een huishouden twee verdienende mensen nodig om een huis te kunnen kopen, vroeger kon een eenverdiener dat.”