Unilever te grabbel

Het Amerikaanse voedingsconcern Kraft Heinz (dat ongeveer de helft heeft van de omzet van Unilever, biedt ruim €134 miljard op het Brits-Nederlandse concern.

Unilever wijst het bod resoluut af. Het voedingsbedrijf zegt in een statement geen financiële en strategische voordelen te zien voor de aandeelhouders. Volgens Unilever biedt Kraft Heinz een premie van 18% op de aandelen.

Bronnen rond de deal vinden het een ridicuul laag bod. Ook zeggen ze dat er sprake is van twee totaal verschillende werelden: Unilever als deskundig voedingsbedrijf dat producten ontwikkelt en duurzamc groei nastreeft tegenover Kraft Heinz dat niet meer is dan een kostensnijmachine zonder verstand van de voedingisndustrie.

Achter Kraft Heinz staan de kapitaalkrachtige investeerder Warren Buffett en de eveneens vermogende, maar ook als extreem agressief bekendstaande Braziliaanse durfkapitalist 3G. ,,Kraft Heinz is een agressief bedrijf dat gewoon werkt als een durfkapitalist. Het verkoopt, na een koop, onderdelen en knijpt bedrijven uit’’, zegt Corné van Zeijl van Actiam. Hij verwacht dat Kraft Heinz de wasmiddelentak van Unilever met Omo en Biotex snel zal verkopen en bij het overgebleven deel fors in de kosten zal snijden.

Dit is een beproefde tactiek van het Braziliaanse 3G dat niet bang is om megadeals te sluiten. Met de diepe zakken van investeerder Warren Buffett zijn hun mogelijkheden schier onbegrensd. Na een verkoop zet 3G het gekochte bedrijf op een soort ‘crash dieet’, om de miljarden zo snel mogelijk terug te verdienen.

Van Zeijl is daarom somber gestemd over de deal. ,,Het is slecht voor de economie van Nederland als zo’n groot beursgenoteerd bedrijf als Unilever van de beurs verdwijnt. Hij verwacht dat de overname vele banen gaat kosten. En dat ook de onlangs opgezette Foodcampus in Wageningen gaat sneuvelen. ,,Want dat kost geld’’. Ook Unilever is bang dat als de overname doorgaat er weinig van de vermaarde voedingsindustrie in ons land overblijft.

,,Het spel is op de wagen’’, zegt Gerard Rijk, die bij ING meewerkte aan een eerdere deal van de Brazilianen tussen bierbrouwers Interbrew en Anheuser Busch. Volgens hem gaat de overname door. ,,Pak de draaiboeken van toen er maar bij. Dit is een eerste stap en de volgende komt er aan. Met het statement van Unilever dat Kraft Heinz het bedrijf onderwaardeert, zet Unilever de deuren wijd open voor onderhandelingen. Op welk bedrag is het bedrijf dan niet ondergewaardeerd?’’

Rijk verwacht dat er snel een hoger bod komt. Dat gebeurt net zo lang tot de druk zo groot wordt dat de top van Unilever het bod wel moet voorleggen aan de aandeelhouders. ,,De Brazilianen hebben dit spel zo goed in de vingers’’, zegt Rijk. ,,Ze hebben eerst geoefend door de grootste Braziliaanse bierbrouwer Brahma te kopen en daarvan hebben ze een vehikel gemaakt die de wereldwijde biermarkt op zijn kop zette.’’

Brahma fuseerde met het Belgische Interbrew en die combinatie kocht weer het Amerikaanse Anheuser Busch, waardoor de grootste brouwer ter wereld ontstond. Maar dat was niet genoeg. Vorig jaar werd de tweede bierbrouwer Sab Miller voor meer dan $100 miljard ingelijfd.

,,Unilever zit in de hoek waar de klappen vallen en kan geen kant op’’, zegt een bron uit de financiële wereld. ,,Het is een Bear Hug, een berenknuffel.’’

Hij denkt dat de zwakte van Unilever is dat het redelijk makkelijk is op te knippen, omdat er niet veel synergie zit tussen de divisie home/personal care en de voedingstak van Unilever.

,,Het tijdstip van de aankondiging kon niet beter’’, zegt een bron uit de financiële wereld, die Unilever goed kent. ,,Warren Buffett en 3G schatten de positie van topman Paul Polman als zwak in. Polman zou in hun visie op weg naar de uitgang zijn. Ook de raad van commissarissen wordt als zwak gezien.’’

Volgens hem is het Warren Buffett vooral te doen om de opkomende markten, waarin Unilever een goede positie heeft opgebouwd. ,,Het kost tijd en het is duur om hier een positie op te bouwen. Het is goedkoper zo’n positie te kopen.’’