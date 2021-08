Senior vreest lege portemonnee en hoest-angst op het werk

Dat was dan ook het best gelezen artikel van dft van de afgelopen week.

Daarnaast verbazing. Kun je echt ontslagen worden als je hoestend op je werk verschijnt? Wel als verschillende collega’s je in het kader van de coronapandemie vragen of je niet beter naar huis kunt gaan, zo blijkt. Maar niet zonder ontslagvergoedingen.

Bekijk ook: Hoestend op werk verschijnen kost man na 21 jaar trouwe dienst zijn baan

Zeker in het grensgebied komt het wel eens voor dat je als Nederlandse patiënt een operatie laat uitvoeren in België. Maar wie weet dat je overal flink extra voor betaalt als je kiest voor een eenpersoonskamer, en dat de zorgverzekering die rekening niet dekt? De vrouw die na zes nachten ruim €6500 moest aftikken zeker niet. Toch is haar verzekeringsagent niet aansprakelijk.

Een flinke overwaarde op je huis, daar kun je leuke dingen mee doen! Zoals een tweede stulpje kopen in een warm land. De animo is flink, zien makelaars in Zuid-Europa.

Bekijk ook: Dringen bij kopen van tweede huis in de zon

Enthousiast geworden? Deze column van Annemarie van Gaal willen we je toch niet onthouden.

De economie herstelt krachtig na de coronadip. Maar voor volgend jaar staat er een koopkrachtsplus van 0,0% in de boeken. Wat gaat hier mis?

De lonen moeten ondertussen wel omhoog, want de behoefte aan personeel is in vijftig jaar niet zo nijpend geweest.

Ook een stel dat wel heel creatief met de overheidsregelingen voor betaalbaar wonen omging, en tegelijkertijd huurtoeslag ontving en hypotheekrenteaftrek opvoerde, wekte deze week verbazing. Tipje van de sluier: het mocht niet.

In de afgelopen week waren alle ogen van de wereld natuurlijk gericht op Afghanistan, waar zich een humanitaire ramp voltrekt. Die heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de mensenrechten van vrouwen, meisjes en minderheden, maar ook de economie stort in. De gevluchte president van de centrale bank sprak er harde woorden over.

Dat de economie aantrekt hebben we al een paar keer benoemd, maar waarom komt dat toch? Door u, in de winkelstraat!

Bekijk ook: Spenderende consument trekt economie uit het slop

Altijd interessant, de hypotheekrente. Al jaren vragen huizenkopers zich af, kan het nog lager? Dat lijkt het dus te kunnen.