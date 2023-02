Recordwinst Shell, miljarden naar inkoop eigen aandelen

De nieuwe topman Wael Sawan van het sinds vorig jaar Britse concern meldt donderdag een winst per aandeel van $1,39, waar de markt rekende op maar $1,15.

Door Bloomberg verzamelde analistenschattingen gingen ook uit van een aangepaste kwartaalwinst van $8,2 miljard groot, tegen vorig jaar $6,4 miljard. De jaarwinst ligt hiermee $11 miljard boven die van 2021 ($28,4 miljard). De vergelijkbare vierdekwartaalomzet is $68,4 miljard (2021: $45,1 miljard). Sawan schrijft het resultaat toe aan de brede en gevarieerde portefeuille van Shell.

Het grootste energiebedrijf van Europa waarschuwde dit jaar voor een tegenvaller: een Britse belastingheffing van rond $2 miljard opgelegd vanwege bovenmatige of windfall-winsten in de energiecrisis. Dat werd $1,9 miljard. De gas-, olie- en stroomprijzen explodeerden dankzij schaarste en de Russische inval in Oekraïne.

Big Oil loopt binnen

Beleggers zetten de Shell-jaarcijfers af tegen resultaten van andere Big Oil-bedrijven. ExxonMobil leverde $56 miljard winst af. Chevron kondigde bij een omzet van $36,5 miljard de inkoop van eigen aandelen voor $75 miljard aan.

Shell plc is de grootste handelaar in vloeibaar gemaakt gas. Ondanks twee productiestoringen in Australië bij zijn platform Prelude, stelde Sawan - die voor zijn benoeming tot ceo het gas-onderdeel leidde - dat lng-inkomsten ’significant’ hoger zijn dan vorig kwartaal. Dat werd $6 miljard, een verdrievoudiging van de drie maanden ervoor.

Topman Sawan grijpt in bij organisatie Shell. Ⓒ Miquel Gonzalez

Sawan kondigt aan dit jaar wereldwijd tussen $23 en $27 miljard te investeren.

Analisten kijken ook naar de relatief nog kleine resultaten voor de tak Energy Solutions met hernieuwbare producten. De winst daar zou volgens analisten $93,4 miljoen moeten zijn, dat is $293 miljoen geworden.

Shell breidt uit in duurzame energie, het investeert $4 miljard per jaar in verduurzaming. Het stuurde zijn eerste lading van 70.000 ton ’klimaat neutrale’ lng, vloeibaar gemaakt gas. Daarvoor kocht Shell 190.000 ton aan CO2-rechten.

Amerikaanse klacht

Woensdag dienden Amerikaanse klimaatactivisten een klacht in bij de Amerikaanse toezichthouder SEC over Shell. Het concern zou zijn financiële investeringen in hernieuwbare energie ’materieel verkeerd hebben weergegeven’. Shell zou zich groener voordoen dat het is.

In Nederland stelt Follow This dat Shell zich aan zulk greenwashing van fossiele investeringen schuldig maakt. Daarop is een aantal aandeelhouders waaronder pensioenfondsen aangehaakt.

Sawal, sinds 1 januari opvolger van de Nederlander Ben van Beurden, die na acht jaar als ceo stopte, staat onder druk om resultaten te verbeteren ten opzicht van Shell’s concurrenten. De ceo kondigde dit jaar aan de verkoop van verlieslatende energiecontracten aan consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te willen onderzoeken.

Beleggers kijken wat Ben van Beurden hen in 2022 onder de streep heeft gebracht: het rendement op geïnvesteerd kapitaal bedroeg 15,8% in het vierde kwartaal, een verdubbeling bijna van de return on capital van 5,8% van 2021. Dat Shell terugkeert naar dubbelcijferige cijfers is volgens analisten een cruciaal signaal van de versterking van het concern.

Sawan begint ook aan integratie van gas- en upstream-activiteiten aan. Daarnaast volgt de inkrimping van het aantal bestuursleden. De board gaat terug van negen naar zeven mensen. Euleen Goh maakte daarop dinsdag bekend te stoppen als plaatsvervangend chair. Shell stelt Dick Boer, de Nederlandse oud-topman van Ahold Delhaize, voor als vervanger.