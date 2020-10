’Huiseigenaar wil oude woning houden voor verhuur’

Dat meldt De Hypotheekshop. Volgens de adviesketen is dit een gevolg van de lage spaarrente. Veel Nederlanders zoeken een investering die nog rendement oplevert, en komen dan bij vastgoed uit. Daarom zijn er steeds meer particuliere beleggers op de woningmarkt actief.

Particuliere verhuurder

Sinds 2009 is vooral het aantal eigenaren van twee woningen en van drie tot vijf woningen sterk toegenomen, blijkt uit cijfers van het Kadaster. In sommige populaire wijken in de stad is inmiddels een op de vijf huizen in handen van een particuliere verhuurder.

Zowel buy-to-let, een huis kopen om te verhuren, als keep-to-let, het oude huis aanhouden om te verhuren, zijn populair. Meestal wordt de geldverstrekker niet geïnformeerd door de verhuurder, schrijft De Hypotheekshop.

Flexibiliteit

Wel signaleren de adviseurs een grotere behoefte bij consumenten aan flexibele hypotheekproducten, waarmee zowel eigen bewoning, korte- en langetermijnverhuur mogelijk zijn.

Door al die particuliere beleggers op de woningmarkt vissen starters steeds vaker achter het net. Een zelfbewoningsplicht zoals die in sommige gemeenten voor sommige woningen geldt en een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 2021 moeten daar verandering in brengen.