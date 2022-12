Premium Het beste van De Telegraaf

Column: schuld, welke schuld?

Door Jan Maarten Slagter Kopieer naar clipboard

Het lijkt wel tovenarij: hoe meer de Nederlandse staat uitgeeft, hoe minder zwaar de schuld drukt. Maar dat is helaas te positief gedacht. Ⓒ ANP/HH

Het is zo’n tijd waarover Drs P. zingt in Het land is moe: „Het land is moe, de hemel grijs. De wind is koud, zo koud als ijs. Mijn jas is dun, de kleur is vaal. De weg is lang, de boom is kaal.” De omstandigheden zijn typisch die van de dagen voor kerst: koud, donker, somber.