Bank weigert betalingsregeling, klant geeft geen inzage in huishoudboekje

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Man wil schuld in twaalf jaar aflossen. De man op de foto is niet de man uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een man die zijn schuld van ruim €15.000 niet in één keer af kan lossen aan Defam Bank, wil dit graag in termijnen terugbetalen. De bank wil dat best overwegen, maar dan moet de man wel inzage geven in zijn inkomsten en uitgaven. Omdat de man dit niet van plan is, weigert de bank de betalingsregeling. Volgens klachteninstituut Kifid staat de bank daarmee in zijn recht.