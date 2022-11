Vissers over steun kabinet: ’Hart onder de riem, maar te weinig en te laat’

Binnenland

Steuntje in rug voor visserij: kabinet geeft 30.000 euro per visser

De noodlijdende visserij in Nederland krijgt in totaal 10 miljoen euro noodsteun van het kabinet. Vissers zitten al geruime tijd in zwaar weer, onder meer door torenhoge brandstofprijzen. In totaal kunnen vissers de komende drie jaar rekenen op – eenmalig – maximaal 30.000 euro per ondernemer.