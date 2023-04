DNB: armoede groeit door woningtekort en hoge energielasten

Van de duurhuurders leeft bijna de helft onder of dicht bij de armoedegrens, stelt DNB. Bijna een kwart heeft problematische schulden. Opvallend is verder dat een kwart een flexcontract heeft of zelfstandige is en daardoor minder baanzekerheid heeft. DNB vindt dat er meer woningen voor de lage inkomens moeten komen. Die zouden door woningcorporaties moeten worden gebouwd, die nu nog veelal beknot zijn in hun mogelijkheden.

Vooral mensen zonder werk, jongeren, laagopgeleiden, alleenstaanden en huishoudens met een migratieachtergrond lopen risico om in de problemen te komen. Zo kunnen starters en alleenstaanden moeilijk aan een woning komen door de wachtlijsten voor corporatiewoningen en weinig beschikbare koopwoningen. Huren in de particuliere sector is dan weer heel duur en dat kan ze in de problemen drukken.

Pensioen

Verder hebben de gestegen energieprijzen verborgen armoede zichtbaar gemaakt, zegt DNB. Vrijwel alle mensen die daardoor in de problemen raakten waren huurders, vaak ook met een lagere opleiding en een migratieachtergrond. Die groepen bouwen ook minder vaak aanvullend pensioen op, maar ook gepensioneerden zijn oververtegenwoordigd. Deze huurders zouden moeten worden geholpen om woningen te verduurzamen.

DNB waarschuwt de politiek om goed te kijken naar de gevolgen van maatregelen voor lage inkomens, zoals prijsverhogingen om mensen aan te sporen te verduurzamen, kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat huishoudens die genoeg geld hebben dat ook sneller gaan doen. Maar huishoudens die dat geld niet hebben zijn alleen maar duurder uit.