Biotechnoloog Galapagos profiteert van megadeal met Gilead

De opbrengsten zijn meer dan verdubbeld tot 895,9 miljoen euro, in vergelijking met 317,8 miljoen euro in 2018. Het operationele resultaat kwam daarbij uit op 370,3 miljoen euro en kaspositie verbeterde van tot zo'n 5,8 miljard euro. Onder de streep bleef 149,8 miljoen euro winst over, waar een jaar eerder nog een nettoverlies van 29,3 miljoen euro werd behaald. De cijfers zijn voor topman Onno van de Stolpe reden om 2019 te omschrijven als "historisch jaar".

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf profiteerde sterk van de in juli gesloten samenwerkingsdeal met Gilead. De Amerikanen trokken de portemonnee voor inzage en toegang tot de onderzoeks- en klinische programma's van Galapagos, dat daardoor veel geld kreeg om zijn onderzoekswerk en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen.

Vooruitgang

"Tegelijkertijd boekte onze pijplijn in 2019 aanzienlijke vooruitgang", benadrukt Van de Stolpe. "Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we met reumamiddel filgotinib een kandidaatmedicijn dat in de VS, Europa en Japan ter goedkeuring voorligt bij de regelgevende instanties. In afwachting van de goedkeuring voeren we, samen met onze partner Gilead, de voorbereidingen op om filgotinib in Europa te commercialiseren."

Het aandeel Galapagos is sinds begin vorig jaar aan een sterke opmars bezig op de beurs in Amsterdam door optimisme over het biotechbedrijf en gunstige onderzoeksresultaten. Volgens analisten wordt 2020 een belangrijk jaar voor Galapagos omdat dan goedkeuring wordt verwacht voor reumamiddel filgotinib in Europa, Japan en de VS.

Galapagos bereidt zich voor op een mogelijke marktintroductie van het reumamiddel in de tweede jaarhelft. Voor heel 2020 rekent de onderneming op operationele cash burn tussen de 420 miljoen en 450 miljoen euro. Dat is inclusief mijlpaalbetalingen van Gilead gerelateerd aan de mogelijke goedkeuringen van filgotinib. Verder verwacht het bedrijf dit jaar meer dan 80 klinische studies uit te voeren.