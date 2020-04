Tweede grote olievondst in Suriname

Apache en Total hebben drie maanden eerder de eerste grootste olievondst gedaan in Blok 58 voor de Surinaamse kust. Het boorplatform dat de olievondst deed, de Noble Sam Croft, is tien kilometer verderop verplaatst.

Beide bedrijven zeggen daarna nog een derde en vierde kwadrant in zee, twintig kilometer verderop, te gaan blootleggen met boringen.

"Dit wordt heel veel geld voor dit klein land"

President Desi Bouters noemde de vondst tegenover Surinaamse media ’een geweldig cadeau’, in een periode dat het land is getroffen door het coronavirus. ’Dit wordt heel veel geld voor dit klein land.’ Tegelijkertijd drukte Bouterse de geruchten over een noodzakelijke devaluatie van de Surinaamse dollar de kop in.

De oliemaatschappijen hebben van Suriname de rechten gekregen om voor de kust in zijn territoriale ruimte te boren. In de joint venture hebben beide 50% belang.