Negatief resultaat voor MKB Nedsense in eerste jaarhelft

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar een klein negatief resultaat geboekt van 240.000 euro. De investeringen van MKB Nedsense in GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) hadden te maken met uitdagende omstandigheden. Door de coronacrisis en de lockdown werden projecten uitgesteld en was het moeilijker het orderboek aan te vullen. Vooral Axess had daar last van en zag diverse projecten uitgesteld worden. Sinds de zomer zien zowel Axess als GNS Brinkman de omzet weer aantrekken.