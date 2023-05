Eerste grootbank komt met 1% spaarrente over de brug

Per juni komt daar dus weer een kwart procent bij. Deze bank lijft zo koploper van de spaarrente, ten opzichte van de andere grootbanken in Nederland. Eind 2022 zette de Rabobank de spaarrente al op 0,25% spaarrente, in februari naar 0,50%. Andere grootbanken volgden met eenzelfde stap in februari, zoals ABN Amro, ING en SNS.

Over de grens hoger

Alleen buitenlandse banken en beleggingsplatformen bieden spaarders een hogere vergoeding, evenals de online bank Bunq. Daar krijgt de spaarder meer dan 2% rente op vrij opneembaar spaargeld. Buitenlandse en online financiële instellingen proberen Nederlandse spaarders te verleiden met de hogere rentes, zei expert Amanda Bulthuis van Geld.nl al eerder in De Telegraaf. „Nederlanders hebben veel spaargeld, dus buitenlandse banken komen dat graag ophalen.” De buitenlandse banken en Bunq volgen de Europese Centrale Bank (ECB), die het belangrijkste rentetarief in februari verhoogde naar 2,50%.

Geld en milieu

Rabobank stond gisteren nog in het nieuws dankzij actrice Carice van Houten die als klimaatactivist de jaarvergadering van deze bank bijwoonde. Zij heeft zich aangesloten bij klimaatactivisten zoals Milieudefensie om vragen te stellen over het klimaatbeleid van de belangrijkste bedrijven van het land. Ze vinden de doelstellingen van de ondernemingen onvoldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

