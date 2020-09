Visserij stapt uit Noodzeeoverleg

De verschillende visserijorganisaties laten in een brief aan minister Carola Schouten (Visserij) geen toekomstperspectief meer te zien. De aanleg van grootschalige windmolenparken, de benodigde natuurcompensatie, het verbod op pulsvisserij en de onzekerheden rond de Brexit blijft er nog maar weinig ruimte over voor de Nederlandse visserij. Dat Greenpeace als deelnemer van het Noordzee-akkoord vervolgens grote keien dumpen op de Doggersbank in de Noordzee, noemen de belangenclubs voor de visserij ‘de wereld op zijn kop’.

,,Radicale actievoerder die levens van vissers in gevaar brengen door keien ter grotte van auto’s op legale visgronden te dumpen wordt geen strobreed in de weg gelegd”, zegt Guss Pastoor, voorzitter van de Visfederatie. ,,Wij willen dat de Nederlandse overheid nu eindelijk eens voor ons gaat vechten.”