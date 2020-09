Visserij stapt uit Noordzeeoverleg

De verschillende visserijorganisaties laten in een brief aan minister Carola Schouten (Visserij) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geen toekomstperspectief meer te zien. De aanleg van grootschalige windmolenparken, de benodigde natuurcompensatie, het verbod op pulsvisserij en de onzekerheden rond de Brexit blijft er nog maar weinig ruimte over voor de Nederlandse visserij. Dat Greenpeace als deelnemer van het Noordzee-akkoord vervolgens grote keien dumpen op de Doggersbank in de Noordzee, noemen de belangenclubs voor de visserij ‘de wereld op zijn kop’.

’Radicale actievoerders’

,,Radicale actievoerders die levens van vissers in gevaar brengen door keien ter grootte van auto’s op legale visgronden te dumpen, worden geen strobreed in de weg gelegd”, zegt Guus Pastoor, voorzitter van de Visfederatie. ,,Wij willen dat de Nederlandse overheid nu eindelijk eens voor ons gaat vechten.”

De visserijlobby, waaronder de Nederlandse Vissersbond en de Visfederatie, hebben woensdagmiddag in gezamenlijk overleg besloten niet meer aan tafel te zitten met de partijen binnen het Noordzeeoverleg. Ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten betreuren het vertrek. De twee bewindslieden benadrukken dat een deel van de sector al voor de zomer niet met het Noordzeeakkoord kon instemmen. De afspraken staan, als het aan het kabinet ligt, niet ter discussie.

„We delen de emotie over de acties van Greenpeace in de Britse wateren, daarover is woensdag ook een stevig gesprek met Greenpeace over gevoerd in het Noordzeeoverleg”, reageren de twee ministers in een gezamenlijke verklaring aan De Telegraaf. „Nederland heeft zijn ongenoegen geuit over de acties van Greenpeace in internationale overleggen. Greenpeace heeft woensdag benadrukt dat we dergelijke acties niet op onze Noordzee hoeven te verwachten.”

Greenpeace stelt dat de vissers de actie van de milieubeweging misbruiken omdat ook voor die tijd al duidelijk was dat de vissers het akkoord niet zouden ondertekenen. De milieuactivisten verwijten de vissers niet over hun schaduw heen te kunnen stappen.

Bedreigingen

Nederlandse vissers zien van alle kanten bedreigingen aankomen. Door de komst van windmolenparken en de Brexit krimpt hun vangstgebied aanzienlijk. De Nederlandse vloot haalt zo’n 40% van de vangst uit Britse wateren die zonder een Brexitdeal afgesloten dreigen te worden.

De vissers willen dat de politiek de gevaren van de Brexit op de agenda zet in Brussel en daarbij het Nederlands belang naar voren brengt. Daarnaast vragen zij de minister om de ruimte op de Noordzee evenwichtiger te verdelen. Ook moet het kabinet met meer druk het ’achterhaalde’ pulsverbod bij Brussel aankaarten. De internationale raad voor zeeonderzoek Ices concludeerde eerder dit jaar dat puls, vissen met stroomstrootjes, minder schadelijk is voor de zeebodem en -ecologie dan vissen met traditionele sleepnetten. Brussel heeft nooit eerder een advies van Ices verworpen.