Batterijauto opladen tientjes duurder dan gemeld: ’doorn in het oog rijders’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Autobezitter verrast door ander tarief aan de paal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Elektrische rijders tikken soms euro’s per laadbeurt extra af als ze gebruik maken van laadpassen. Automobilisten zien per snellader en stad €10 tot €20 prijsverschil in hun nadeel vaak pas op hun eindafrekening.