Alarm om ’lokettenjungle’: ’Betrokken mensen haken af, kwetsbare buiten boot’

Door Klaartje Bax

Volgens de nieuwe gemeentelijke ombudsman Marianne van den Anker is het ’bijna niet meer mogelijk om mensen te helpen’. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - „Als we zo doorgaan, voert Rotterdam binnen no time alle slechte lijstjes aan.” Marianne van den Anker (51) is sinds drie maanden gemeentelijke ombudsman in Rotterdam. Als oud-politievrouw en voormalig wethouder Veiligheid en Gezondheid voor Leefbaar Rotterdam heeft ze heel wat ellende voorbij zien komen, maar ’door eindeloos veel protocollen en de bureaucratische houdgreep’ is het bijna niet meer mogelijk om mensen die in de problemen komen, te helpen. „Ik kijk naar een ongeluk in slow motion.”