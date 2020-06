Kleine belegger voorzichtig ondanks optimisme op beurzen

Na de forse dip in april is de graadmeter inmiddels opgekrabbeld naar plus 3,2 op een schaal van min 10 tot plus 10. Dat is nog steeds ver verwijderd van het optimisme waarvan rond de jaarwisseling sprake was maar wel duidelijk hoger dan de plus 2,5 in mei.

Beleggers zien de medische sector nog steeds als meest kansrijk om in te investeren. Techaandelen volgen op de voet op de tweede plaats. Shell blijft het favoriete aandeel om in te investeren, gevolgd door Galapagos. Air France-KLM en ABN AMRO zijn het minst gewild.