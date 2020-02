’Restschuld hypotheek is uitstervend fenomeen’

In 2014 verwachtte maar liefst een op de vier huizenkopers nog een restschuld te hebben, blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken.

Geldverstrekkers stellen, als een huis nog niet is verkocht, over het algemeen ook niet langer de eis dat een huizenkoper twee jaar lang dubbele woonlasten zou kunnen dragen. Dat is nu doorgaans nog maar zes maanden. „Restschulden en dubbele lasten zijn iets van vroeger”, concludeert de adviesketen dan ook.

Aflossingsvrij

De Hypotheekshop zag vorig kwartaal een recordaantal hypotheekaanvragen. Dit kwam vooral doordat consumenten hun hypotheek wilden oversluiten. Ook de campagne ’aflossingsblij’ heeft voor extra aanvragen gezorgd, denken ze bij De Hypotheekshop. Dat betekent niet dat men massaal afscheid neemt van de aflossingsvrije hypotheek.

Wie voor 2013 een huis kocht, mag de aflossingsvrije hypotheek onder voorwaarden met renteaftrek aanhouden, mits de hypotheek voor maximaal 50% van de woningwaarde aflossingsvrij is. Dat is erg populair vanwege de betere betaalbaarheid.