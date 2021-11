Column: na de ontzuiling is nu de verzuiling 2.0 hier

Buitenland

Bizar: monnik houdt al halve eeuw arm in de lucht

Het klinkt ongelooflijk, maar het is toch écht waar: al bijna vijftig jaar houdt Sadhu Amar Bharati, een Indiase monnik, zijn rechterarm in de lucht. Dat doet hij niet voor niks en is in zijn ogen een oproep voor vrede in de wereld. Gevolg is wel dat hij zijn arm nooit meer naar beneden zal krijgen....