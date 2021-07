Woningkoper zoekt verder, maar met steeds minder vertrouwen

De graadmeter voor het vertrouwen onder huizenkopers bij Funda zakte van 86,7 in het eerste kwartaal naar 74,3 in de afgelopen periode, zo meldt de huizenverkoopsite. Daarmee bevindt het vertrouwen van potentiële huizenkopers zich op het laagste kwartaalniveau sinds Funda in juli vorig jaar begon met meten.

Verkopers vinden het vanzelfsprekend nu wel een goed moment om hun woning in de verkoop te doen, al laten veel doorstromers hun verkoopplannen afhangen van hun kansen om een nieuw huis te bemachtigen. Er wordt nog veel op huizen gejaagd, zowel het gemiddeld aantal reacties op beschikbare woningen bij Funda als het aantal mensen dat op eenzelfde woning reageert, is van kwartaal op kwartaal gestegen.

De huizenprijzen stijgen nog wel even door, zo voorspelt ABN Amro die haar verwachtingen over de huizenmarkt dinsdag naar boven heeft bijgesteld: voor 2021 voorziet de bank dat huizen 12,5 procent duurder worden, en dan nog eens 5 procent in 2022.