Wall Street opent licht lager

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht lager geopend. Beleggers zijn gespitst op ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De twee economische grootmachten lijken nog niet warm te lopen voor een topontmoeting tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping tijdens de aankomende G20-top in Japan, om het aanhoudende conflict tot een einde te brengen.