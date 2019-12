Stilte na stunt Wopke Hoekstra bij Air France KLM

Maart dit jaar, minister Hoekstra en zijn Franse tegenspeler Bruno Le Maire tijdens de persconferentie nadat de Nederlandse Staat haar belang heeft uitgebreid in Air France KLM. Ⓒ FOTO EPA Air France-KLM 9.986 %

De financiële stunt van het jaar was de aandelenaankoop van de Nederlandse Staat bij luchtvaartcombinatie Air France KLM. Negen maanden later lijkt het stil rondom ’de overval’. Frankrijk rekt de onderhandelingen over de bestuursstructuur eindeloos, en houdt Nederland aan het lijntje.