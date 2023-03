Premium Het beste van De Telegraaf

Column: hoe kon het zo misgaan bij SVB en Credit Suisse?

Door Teeuwe Mevissen

‘We moeten lessen leren uit het verleden’ of ‘we moeten goed kijken wat er is misgegaan om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen’. Het zijn van die typische Haagse uitspraken die gedaan worden wanneer bestuurders in Den Haag weer eens ergens een puinhoop van hebben gemaakt.