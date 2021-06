Trump Organisation gaat strijd aan met stad New York om opzeggen golfcontract

Reden van het conflict is het eenzijdig opzeggen van het contract dat de Trump Organisation had met New York. Dat gebeurde vlak na de bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van Trump op 6 januari. Sinds de opening in 2005 werd het beheer uitgevoerd van het golfterrein Ferry Point in stadsdeel de Bronx.

Politieke motivaties

De Trump Organisation benadrukte in een toelichting dat bij de stad New York politieke motivaties de boventoon voerden bij het besluit om een streep door het contract te trekken. De eis is om de golfdeal te herstellen of om met geld over de brug te komen om het contract af te kopen.

De activiteiten met golf spelen een grote rol bij de Trump Organsation. Zo zijn er ook golfterreinen in beheer in Schotland, waar Trump regelmatig zijn kamp heeft opgeslagen.

Naast het verlies van het golfcontract in New York waren er begin van dit jaar ook bedrijven die de deur sloten voor de Trump Organisation. Bankconcern Deutsche Bank dat nog $340 miljoen dollar aan leningen heeft uitstaan, wil geen zaken meer doen.