Havenbedrijf Rotterdam in zee met ICT Group

De CER omvat specifieke infrastructuur, logistieke overeenkomsten en IT-systemen die de terminals van de haven en bijvoorbeeld distributiecentra met elkaar verbinden. De verwachting is dat uiteindelijk meer dan 1 miljoen containers per jaar hiervan gebruik zullen maken. Het CER-project is gepland om in 2021 operationeel te zijn.

