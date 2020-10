Keukenhof krijgt ambassadeur op de knieën

Hoekstra plantte samen met Keukenhof directeur Bart Siemerink tulpenbollen met de toepasselijke naam American Dream. Zij kijken daarmee samen vooruit naar een bloeiend voorjaar van 2021 waarin bezoekers hopelijk weer naar het park kunnen komen. Dit jaar bleef het park gesloten en kon niemand genieten van de bloemenpracht. Bloembollen planten doe je ongeveer van half september tot half december voordat de vorst invalt.

Jaarlijks brengen veel Amerikanen een bezoek aan Keukenhof. Het is de vraag of dat volgend jaar ook mogelijk is. Dat hangt volgens de ambassadeur af van de ontwikkelingen van het coronavirus en de eventuele reisbeperkingen. De ambassadeur en zijn vrouw Diane zijn liefhebbers van de Keukenhof en vaste bezoekers aan het park.

„Mijn vrouw en ik zouden afgelopen voorjaar bijna iedere week wel gasten uit de VS ontvangen, die er allemaal erg naar uitkeken om naar de Keukenhof te gaan”, zei Hoekstra. „Helaas is het anders gelopen, maar ik hoop dat ze komend voorjaar alsnog kunnen komen. Dan zullen wij trots de American Dream-tulpen laten zien die we hebben helpen planten.”

De Keukenhof verwacht voor volgend jaar dat de bezoekers vooral uit Nederland, Duitsland en België komen. In 2019 kwamen ruim 150.000 bezoekers vanuit de Verenigde Staten. De Keukenhof is in 2021 geopend van 20 maart t/m 9 mei.