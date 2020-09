Twentse adviseur vast na misbruik coronasteun

De man (36) werd woensdag gearresteerd door de fiscale opsporingsdienst FIOD tijdens een inval in zijn woning en bedrijfspand, waarbij beslag werd gelegd op zijn administratie. Hij zit momenteel vast op verdenking van belastingfraude, fraude met de steunregelingen en valsheid in geschrifte.

Eigen bankrekening

De FIOD kwam de man op het spoor na een melding van de Belastingdienst. De financieel adviseur vroeg namens ten minste negen klanten een zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) aan. Bij de aanvragen heeft hij zijn eigen bankrekeningen vermeld om de gelden op te laten storten. De opsporingsdienst vermoedt dat hij ook misbruik heeft gemaakt gemaakt van andere steunmaatregelen.

Uit het FIOD-onderzoek bleek vervolgens dat hij van verschillende klanten en ex-klanten de inlogcodes van hun persoonlijk domein bij de Belastingdienst heeft misbruikt. De man zou daarbij zonder hun medeweten een verzoek tot wijziging van hun bankrekening hebben ingediend en daarmee de bankrekening voor de teruggaven gewijzigd hebben in bankrekeningen van hem zelf.

Valse aangiften

Vervolgens werd op naam van de klanten voor €80.000 aan valse aangiften omzetbelasting ingediend. Naar overige aangiften die hij deed wordt nader onderzoek gedaan. Het is niet de eerste keer dat de financieel adviseur tegen de lamp loopt. In 2016 kreeg hij al een taakstraf voor het plegen van valsheid in geschrifte. Ook toen sjoemelde hij met de omzetbelasting.