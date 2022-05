Kritische leden bij Consumentenbond moeten veld ruimen om interne ruzie

Premium Ondernemen

Tattoo op werk geen probleem meer; ’Bankier mag zelfs rok aan’

Zichtbare tattoos, spijkerbroeken met gaten en ongeschoren wangen: we zien het steeds vaker op de werkvloer. Hoge eisen stellen aan het uiterlijk van werknemers wordt lastiger in een maatschappij waarin de nadruk ligt op ’jezelf mogen zijn’. In hoeverre ga je hierin mee als werkgever?