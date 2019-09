Ⓒ ANP

Wat kun je verwachten van een kabinet dat als motto ’vertrouwen in de toekomst’ heeft gekozen? Op z’n minst dat het enige vastigheid en stabiliteit biedt. En inzicht in die onbekende toekomst. Want dat biedt grip en de zekerheid dat je in staat bent met alle aanstaande veranderingen om te gaan.