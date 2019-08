Groen licht voor overname Wessanen

De partijen verwachten de deal in het lopende kwartaal af te ronden. De periode waarop aandeelhouders van Wessanen hun stukken kunnen aanmelden loopt nog tot 6 september. Op 29 augustus vindt een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats waarbij houders van effecten Wessanen bijgepraat worden.

PAI maakte begin april bekend dat het Wessanen wil inlijven. Het bod destijds was 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten, wat neerkomt op circa 885 miljoen euro. In de tussenliggende periode is al wel 0,14 euro dividend per aandeel aan aandeelhouders uitgekeerd. Nu is het bod dus 11,36 euro per aandeel. De overname wordt gesteund door het bestuur en de raad van toezicht van Wessanen en de ondernemingsraad gaf eerder ook een positief advies af.