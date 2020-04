Wall Street lift mee op vleugels Boeing en Gilead

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 2,3 procent hoger op 24.082 punten. De brede S&P 500 won 1,9 procent tot 2852 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent tot 8629 punten.

Trump liet vannacht in een toespraak weten om in gebieden waar het coronavirus onder controle is weer voorzichtig de beperkende maatregelen op te gaan heffen.

Gilead Science stond kort na de openingsbel haast 11 procent hoger. Volgens de medische website STAT News laat het geneesmiddel Remdesivir van de farmaceut hoopvolle resultaten zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead als behandeling voor ebola. De farmaceut verklaarde in een reactie op de uitgelekte resultaten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Verder stond Boeing (plus ruim 10 procent) in de schijnwerpers. De vliegtuigbouwer gaat de productie van verkeersvliegtuigen in zijn fabriek bij Seattle geleidelijk hervatten. De werkzaamheden in de staat Washington werden vorige maand stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Ook gaven diverse ondernemingen een kijkje in de boeken. Zo had Schlumberger afgelopen kwartaal duidelijk last van de scherpe daling van de olieprijzen en de afgenomen vraag naar olie door de crisis. Dit zorgde voor een miljardenverlies voor de oliedienstverlener. Schlumberger besloot ook het mes te zetten in dividenduitkeringen. Het aandeel won 3,8 procent.

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G), bekend van merken als Pampers, Ariel, Braun en Gillette, profiteerde in het afgelopen kwartaal juist van het massale gehamster van boodschappen vanwege de coronacrisis. P&G werd 0,5 procent lager gezet.