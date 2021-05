Brief voldoet niet aan regels - geen incassokosten voor ANWB

Financieel

AEX sluit nipt in rood, techaandelen dagwinnaars

De AEX is op de zonnige Hemelvaartsdag na een eindsprint toch net niet uit de rode cijfers gekomen. Techaandelen als Adyen, ASML en Philips gingen voorop, financiële waarden als Aegon en ING zakten het meest. In de Midkap is Pharming de gebeten hond na slechte cijfers. Wall Street houdt vaart: goede...