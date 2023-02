ECB voorlopig niet klaar met renteverhogingen

Vooraf gingen analisten al uit van een verhoging van de rente van 2% naar 2,5%. De centrale bank maakt expliciet bekend de rente in maart opnieuw met 50 basispunten te zullen verhogen. Daarna wordt keer op keer gekeken wat de inflatie heeft gedaan.

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogde woensdagavond de rente met 0,25 procentpunt en verlaagde daarmee het tempo van renteverhogingen. De Bank of England maakte donderdag een rentestap van 0,5 procentpunt bekend.

De inflatie in de eurozone kwam in januari uit op 8,5%, tegen 9,2% in december. Lagere energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie afvlakt. Daar staat echter tegenover dat prijzen van voedingsmiddelen flink blijven stijgen.

De centrale bank koerst op de zogeheten kerninflatie, waarin energie en voeding niet wordt meegeteld. Die kerninflatie moet gemiddeld 2% zijn volgens de ECB-doelstelling. In januari kwam die uit op 5,2%.

De rente van de ECB werkt door in tal van rentetarieven. Zo bieden banken voorzichtig aan iets meer spaarrente. Rabobank verhoogde onlangs zijn spaarrente naar 0,5%. De hypotheekrente gaat veel harder omhoog, binnen jaar van 1-1,5% naar 4-4,5%. Door de hogere financieringslasten staan huizenprijzen inmiddels onder druk en rekenen banken op een prijsdaling in twee jaar van 10%.