’Verhaal ECB-president Lagarde is verwarrend’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

De ECB verhoogt nu én in maart de rente. Dat komt ferm over van president Christine Lagarde. Maar wat wil ze na die tijd? Analisten kunnen geen chocola maken van de beoogde ECB-boodschap: ’meer mist dan helderheid’. Beleggers zijn opgetogen over het verwarrende besluit.