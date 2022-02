Verzekeraar hoeft verbrande kitesurfspullen niet te vergoeden

Op 7 april 2021 brak er brand uit in het clubgebouw. De uitrusting van de surfer ging daarbij verloren. De man claimde de schade van €4065 bij zijn verzekering. Maar die was van mening dat de claim niet voldeed aan de voorwaarden.

Thuis bewaard

Daarin staat beschreven dat ’de inboedel verzekerd is in een gebouw of container op een ander adres in Nederland, mits de inboedel is opgeslagen en het de bedoeling is dat de inboedel weer in de woning gebruikt gaat worden’. Volgens de kitesurfer voldoet hij aan de voorwaarden omdat hij zijn kitesurfspullen 95% van het jaar is zijn woning bewaart. En deze ook in de woning gebruikt kunnen worden. Dat laatste spreekt de verzekeraar tegen: een kitesurfuitrusting wordt normaliter gebruikt om te watersporten en dat doe je niet in een woning. Klachteninstituut Kifid is het met de verzekeraar eens. Die hoeft dus geen schadebedrag te betalen.

Eerder claimde een medesurfer ook zijn verbrande uitrusting via een collectieve kitesurf verzekering die hij had afgesloten via de Nederlandse Kitesurf Vereniging. Aanvankelijk werd ook deze claim afgewezen, maar na een bezwaar bij Kifid, moest verzekeraar W.A. Hienfeld B.V. toen alsnog de schade vergoeden. Het ging daarbij om een ander soort verzekering.