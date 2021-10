Gouden tips uit eerste hand geven BeleggersFair glans

Martine Hafkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, beet de spits af met haar beursfavorieten voor het nieuwe jaar. Zij ziet onder meer brood in ASML dat komende woensdag de boeken open doet over het derde kwartaal. De chipmachinefabrikant heeft er al dit jaar een prachtige rit op de beurs gemaakt, maar volgens Hafkamp zit er nog meer in het vat.

Een opvallende andere gouden tip van Hafkamp is het aandeel Volkswagen. Zij is onder meer positief gestemd over de luxe sportwagen Porsche dat de Duitse autobouwer mogelijk apart naar de beurs gaat brengen.

Essilor Luxottica behoort bij Hafkamp ook tot de favoriete aandelen. De Italiaans-Franse brillenketen die onlangs GrandVision, moederbedrijf van Pearle, in handen kreeg zal volgens haar profiteren van de vergrijzende bevolking en de synergievoordelen door de inlijving.

Beursparels

Nico Bakker, vaste gast op de BeleggingsFair, liet ook zijn licht schijnen op de mogelijke beursparels in het nieuwe jaar. Zijn voorkeur gaat onder meer uit naar zorgtechnologieconcern Philips dat komende maandag inzage geeft over de prestaties in het voorbije kwartaal.

Bakker is eveneens gecharmeerd van Umicore. Het Belgische bedrijf met een notering in Brussel is wereldspeler in materiaaltechnologie.

Een derde gouden tip is volgens hem te vinden in Zwitserland. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar levensmiddelenconcern Nestle onder meer actief in de markt van babyvoeding en chocolade.

Beurslievelingen

Verder gaf John Beijer van Beurspro nog door wat zijn beurslievelingen zijn in 2022. Hij houdt er rekening mee dat beursintermediar Flow Traders gaan profiteren van een verwachte toename van de turbulentie op de aandelenmarkten.

Shell staat bij Beijer ook hoog op de favorietenlijst. Hij wijst daarbij op de verhoging van het dividend bij de oliereus eerder dit jaar. Ook ziet hij de olieprijzen nog verder oplopen.

Een andere beursparel is volgens Beijer het aandeel ING. Hij gaat er van uit dat het bankconcern profijt gaat trekken van een verwachte verder oplopende rente.