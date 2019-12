Sigarenclub Hotel des Indes uitgerookt

Bioloog en filosoof Albert Weijman (l.), biersommelier Ben Vinken (m.) en furniturist Jan de Kok. Ⓒ Jos van Leeuwen

De longfillers gingen even uit de mond om een brok in de keel weg te slikken tijdens de laatste bijeenkomst van het gezelschap Cercle des Connaisseurs in de Cigar Lounge van het Haagse Hotel des Indes. Vanwege de strenge rookwetgeving houdt de herenclub na tien jaar op te bestaan.