Luister als vrouw goed naar mannentaal

Premium Financieel

Zware dobber UWV om applaus over aanpak coronasteun vast te houden

Met stoom en kokend water zette het UWV de NOW-steun op poten. Een mooie opsteker na alle schandalen die de organisatie al jarenlang teisteren. Nu het NOW-loket sinds gisteren dicht is, moet gaan blijken of die steun terecht was en moet het UWV weer miljoenen gaan terugvorderen.