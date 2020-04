Apple verkoopt weer meer iPhones in China

Dat blijkt uit cijfers die de Chinese overheid heeft versterkt.

Eind december vorig jaar brak het coronavirus in China uit. Daarna gingen steeds meer steden op slot. In de maand februari verstuurde Apple nog 500.000 iPhones naar China.

Het grootste technologiebedrijf meldt op 30 april zijn kwartaalresultaten. Over het laatste kwartaal had Apple in China 3% meer omzet geboekt dan het jaar ervoor.