’Kabinet, doe meer voor middenklasse’

De Nederlandse middenklasse wordt bedreigd door een veelkoppig monster. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Jan Modaal zit klem. Financieel, op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt. Wat nu? „Met de geplande koopkrachtimpuls is het kabinet op de goede weg.” Maar met alleen een beetje extra belastingverlaging is de politiek er nog lang niet, zo betogen experts in de slotaflevering in onze middenklasse-serie. „Al deze vragen los je niet op met één koopkrachtrondje op Prinsjesdag.”