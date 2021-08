Moderna en Pfizer crashen op beurs na zorgen om coronavaccins

Nieuwe Amerikaanse onderzoeksgegevens suggereren dat de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna mogelijk minder effectief zijn tegen het nieuwe delta-virus.

Het Europees Geneesmiddelenbureau zei bovendien woensdag dat het is begonnen met het beoordelen van rapporten over aandoeningen die verband houden met de huid en de nieren na vaccinaties met Comirnaty, een middel ontwikkeld door Pfizer en BioNTech, en van Spikevax, het product van Moderna.

Analisten van Bank of America werden daarnaast negatief over specifiek Moderna, maar dat betreft het verdienmodel. De huidige marktwaarde van bijna $ 200 miljard voor het bedrijf is „onmogelijk te rechtvaardigen”, aldus de analist.

Het aandeel van Moderna steeg maandag met 17% tot een recordhoogte, nadat het coronavaccin werd goedgekeurd voor gebruik in Australië en Zwitserland, voor jongeren van 12 tot 17 jaar. De waardering van Moderna steeg naar $200 miljard.

Bij een koers van $385 per aandeel ging er woensdag $100 af in een enkele dag.

’Wakeup call’

Volgens de nieuwste Amerikaanse studie met data van januari tot en met juli zou het Pfizer-vaccin slechts 42% effectief zijn geweest tegen deze delta-infectie. In de woorden van een ambtenaar van president Biden is dit ’een wake-up call’, zo zei hij tegen persbureau Axios. In juli raakte de deltavariant op stoom, toen verloren de vaccins daartegen hun effectiviteit, aldus het onderzoek.

Over het algemeen, ook voor andere infecties, bleek het Moderna-vaccin voor 86% effectief, en die effectiviteit voor al deze infecties was bij Pfizer 76%.

Experts vragen nu snel om meer data. De laatste studie zou in ieder geval meer twijfel oproepen over de langetermijneffectiviteit van beide vaccins, in het bijzonder van Pfizer.