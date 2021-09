Voor het eerst meeste online aankopen met mobiel

De totale online consumentenbestedingen stegen in het tweede kwartaal met 11% naar € 7,1 miljard. Van de online kopers heeft 58% ten minste één aankoop via de smartphone gedaan. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 47%, aldus het onderzoek in opdracht van onder meer Thuiswinkel.org en de Betaalvereniging Nederland.

In het tweede kwartaal was er vooral een sterke groei bij sectoren die het door corona eerder moeilijk hadden, zoals pakketreizen (+99%), tickets voor attracties en evenementen (+57%) en losse vliegtickets en accommodaties (+27%).

Brexit

Een daling was er bij de aankopen uit Groot-Brittannië, vanwege de Brexit en de nieuwe douaneregels. De bestedingen bij Britse sites daalden met 8% in het tweede kwartaal.

„Als je de totale online bestedingen deelt door de totaalomzet van de detailhandel, is van elke uitgegeven euro €0,20 euro online besteed”, zegt directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org.

Ten Ham waarschuwt ondernemers dat ze hun aanbod goed moeten presenteren voor de smartphone. „We roepen het al langer: de smartphone is hard op weg om de belangrijkste device te worden als het gaat om online shoppen. Voor online retailers is het dus van groot belang dat hun webshop mobile friendly is, je ontkomt er niet meer aan”.