Horecapersoneel krijgt er tot 20% bij

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben vrijdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de horeca voor dit jaar en 2023. De voorgestelde loonstijgingen zijn marktconform.

3,4% per april

Vakkrachten die nog niet op hun eindloon zitten krijgen per 1 april een loonsverhoging van 3,4% en van 2% per 1 januari 2023. Werknemers boven het eindloon en die 24 maanden in dienst zijn ontvangen een loonsverhoging van 2% per 1 april en van nog eens 2% per 1 januari 2023.

Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. De werkgever mag ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.

Jeugdlonen

De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon. Daardoor gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20% omhoog.

Werknemers ontvangen daarnaast vanaf 2023 een budget van 150 euro per jaar voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is er meer aandacht voor de werk-privébalans. Het dienst- en werkrooster moet voortaan ten minste drie weken van tevoren bekend zijn. In het rooster dient ook te worden gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn, blijft van toepassing.

’Positieve stap’

De partijen spreken van een belangrijke en positieve stap in een tijd waarin de horeca staat te springen om personeel. De horeca heeft het zwaar door de coronamaatregelen en de krappe arbeidsmarkt.

CNV Vakmensen is zeer te spreken over de bereidheid van KHN om tot een goede cao te komen. „Eerst een dikke lockdown en dan in een cao-onderhandelingsresultaat toch bereid zijn tot 3,4% loonsverhoging. Ik ben onder de indruk”, zei CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda. Ook Edwin Vlek, sectorbestuurder FNV Horeca, is tevreden over het behaalde resultaat.